Тимошенко позвонила в Ощадбанк и не дождалась ответа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила руководству Ощадбанка безотлагательно открыть пятидесятиканальную «горячую» телефонную линию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, сегодня она лично позвонила по телефону на открытую ОАО „Государственный ощадный банк Украины” «горячую» телефонную линию и на протяжении часа не дождалась ответа. Такую ситуацию руководитель правительства считает недопустимой. Ю.ТИМОШЕНКО вынесла предупреждение руководству Ощадбанка и поручила безотлагательно открыть пятидесятиканальную телефонную линию, чтобы каждый желающий вкладчик Сбербанка бывшего СССР смог оперативно получить информацию по поводу механизмов возврата сбережений.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, председатель правления ОАО „Государственный ощадный банк Украины” Анатолий ГУЛЕЙ проинформировал министра финансов Виктор ПИНЗЕНИКА о том, что в Ощадбанке уже начала работать “горячая” телефонная линия для информационной поддержки вкладчиков Сбербанка бывшего СССР. Получить консультации по поводу возврата сбережений можно по телефону 8-800-501-34-10. В каждом региональном управлении Ощадбанка открыта своя „горячая линия”, линии работают в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45).

Руководитель Ощадбанка заверил министра финансов, что в случае возникновения проблем с качеством обслуживания населения в учреждениях банка каждый гражданин может обратиться к нему лично в рабочие дни с 8.30 до 9.30 по телефону 8 (044) 289-22-32.