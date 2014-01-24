В Киев прибыли Дары волхвов

Как передает корреспондент УНИАН, ковчег с Честными Дарами волхвов, к которым, по преданию, прикасался Сам Господь, в Украину доставила делегация афонского монастыря святого Павла.

Из аэропорта «Борисполь» святыня была доставлена в Киево-Печерскую лавру, где у Святых врат ее встретили духовенство и многочисленные верующие. В Успенском соборе перед ковчегом с Дарами волхвов был отслужен благодарственный молебен.

«Честные дары волхвов являются для нашей Церкви драгоценнейшей святыней и источником благодати», — говорит игумен обители св. Павла на Афоне архимандрит Парфений.

«Привоз Даров волхвов в Киев – событие вселенского масштаба. Противостояние, которое происходит сегодня – это временное. В прошлом году мы отмечали 1025-летие Крещения Руси. Привоз Даров волхвов может стать в один ряд с этим событием. Я думаю, что это событие останется в истории навсегда», - сказал в комментарии УНИАН председатель попечительского совета Благотворительного Фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев.

От имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви и православных Украины епископ Макаровский Иларий поблагодарил игумена монастыря святого Павла и председателя Попечительского совета Константина Малофеева за привоз в Киев великой христианской святыни.

Читайте такжеВ Киев прибудут Дары волхвов«Господь дает нам возможность не только почувствовать, но и научиться любви к ближнему. Пусть в сердце каждого родится Христос, а с ним и любов», - сказал епископ Иларий.

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры святыня будет находиться до 30 января. Поклониться святыне можно с 6.00 утра до позднего вечера.

Как сообщили в пресс-службе УПЦ, возле Киево-Печерской Лавры для обогрева паломников, которые придут поклониться Дарам волхвов, стоят автобусы.

Напомним, что с 6 по 13 января ковчег с Дарами волхвов находился в Храме Христа Спасителя в Москве. К святыне пришли более 400 тысяч человек.

С 14 по 17 января святыня находилась в Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге. За четыре дня ей поклонились 165000 человек.

С 18 по 24 января Дары были выставлены в Доме Милосердия. Поклонились Дарам волхвов около 200 тысяч человек.

О поклонении волхвов, принесших дары - золото, ладан и смирну - Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея. Дары волхвов - это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранилась до сегодняшнего дня.

Согласно преданию, отраженными в письменных византийских источниках, Дары волхвов вместе со своими честными ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадию (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.

В афонский монастырь св. Павла святыня была передана в 1470 году, после захвата Константинополя турками.

Золото, принесенное волхвами, - это 28 небольших золотых пластин-подвесок в форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенных изящным, филигранно выполненным орнаментом. Рисунок на одной из пластинок не повторяется.

Ладан и смирна, принесенные раздельно, когда-то были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы - Божественная и человеческая.

Священные предметы хранятся в ковчегах. Один из ковчегов и был принесен в Украину.