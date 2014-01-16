Рада отменила НДС на импорт газа

Принятие закона проходило путем поднятия рук.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ разработан во исполнение поручения Президента Украины от 27 декабря 2013 года.

Также в документе отмечается, что НДС на импорт газа вводится с 1 января 2014 года.

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Как ранее сообщал УНИАН, 9 января Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене взимания НДС при импорте природного газа.

Украина с 1 января 2014 года возобновила взимание налога на добавленную стоимость с операций по ввозу на свою территорию природного газа (вступил в силу закон №713-VII от 19 декабря 2013 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставок отдельных налогов". Этим законом с 2014 года отменяется п. 14 ст. 197 Налогового кодекса, которым операции по ввозу на территорию Украины природного газа освобождались от НДС).