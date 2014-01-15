Кабмин сегодня может связать Украину сотрудничеством с ТС до 2020 года - СМИ

В распоряжении издания КоммерсантЪ-Украина оказался текст программы сотрудничества со странами Таможенного союза (ТС) - Россией, Белоруссией и Казахстаном - до 2020 года. Документ согласован со всеми профильными министерствами и внесен в повестку дня заседания правительства 15 января. Выполнение программы должно было начаться еще в 2013 году, говорится в сопроводительных документах, но процесс ее подготовки и согласования затянулся.

Во вступительной части программы Кабмин перечислил проблемы, которые должны быть решены путем выполнения данного документа. В их числе - значительное снижение интенсивности торгово-инвестиционных связей, уменьшение объемов товарооборота, существование ограничений во взаимной торговле и отсутствие эффективного механизма решения торговых споров.

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Однако детального описания путей решения столь масштабных проблем план не предлагает. В документе перечислены семь "путей выполнения программы", но все они декларативны, сообщает издание. Например, в Кабмине намерены действовать путем "реализации экспортного потенциала" или "усовершенствования законодательства в сфере защиты прав инвесторов".

Однако в тексте упоминаются проекты отдельных предприятий (как государственных, так и частных), сотрудничающих с контрагентами в странах ТС. В числе прочего Кабмин обязуется способствовать созданию совместного предприятия (СП) по сборке КрАЗов в Казахстане, а также СП Крюковского вагоностроительного завода и белорусского Гомельского вагоностроительного завода. В программе отражено даже лоббирование экспорта готовой продукции отдельных производителей, например завода "Квазар" (производит полупроводниковые панели для солнечной электрогенерации).

В перечне мероприятий есть и многосторонние инфраструктурные проекты, такие как строительство широкой железнодорожной колеи Кошице-Братислава-Вена для увеличения транзита белорусских и российских грузов по Украине. Но учитывая, что по таким пунктам в документе не указаны ни сроки выполнения, ни плановые показатели прогресса до 2020 года, их включение в программу выглядит декларативным, говорится в статье.