В Тернополе освятили 25 красно-черных флагов, которые передадут во все областные центры Украины (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, освящение флагов состоялось 1 января на Театральной площади в рамках празднования 105-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Началось мероприятие на площади Искусств, откуда около 500 человек прошли колонной с факелами и портретом Бандеры по центральным улицам города на Театральную площадь.

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Во время шествия люди скандировали лозунги: «Слава Україні! Героям слава!», «Україна понад усе!», «Бандера, Шухевич – герої України». В руках они несли флаги ВО «Свобода», а также огромный государственный флаг, который в развернутом виде держали 14 участников факельного шествия.

После освящения красно-черных флагов колонна отправилась к памятнику Бандере, где состоялось возложение цветов и митинг.