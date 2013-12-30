В Херсоне избили депутата, одного из активистов местного Евромайдана

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской областной организации ВО ”Батькивщина”, вчера, 29 декабря, вечером трое неизвестных жестоко избили 28-летнего депутата Херсонского городского совета (фракция ВО ”Батькивщина”) Станислава Трошина.

В сообщении указывается, Трошин - 28-летний депутат Херсонского городского совета, избран в 2010 году по многомандатному избирательному округу от Херсонской городской организации партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина». Трошин является заместителем председателя Херсонской областной организации политической партии «ВО «Батькивщина», возглавляет пресс-центр облисполкома ”Батькивщины”.

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«Нападение произошло, когда Станислав возвращался домой после очередного, 39-го митинга Херсонского Евромайдана. Возле дома он заметил, что рядом с его подъездом сидит неизвестный ему молодой человек. Открывая подъезд, Трошин почувствовал сильный удар, после чего на него набросились трое парней, среди которых и тот самый молодчик, который ждал у подъезда», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали представители районного и городского управлений МВД Украины, были проведены необходимые оперативные следственные действия. У Трошина выявлены многочисленные телесные повреждения, в том числе поврежденные ребер, лица.

«Учитывая, что у Станислава были похищены только документы и флешки, становится очевидным, что нападение произошло исключительно в отместку на активную политическую деятельностью нашего побратима», - говорится в заявлении пресс-службы херсонской областной организации ВО «Батькивщина».

В партийной организации уверены, что это нападение является «логичным продолжение череды репрессий против оппозиционеров в Украине и в Херсонской области. Так месяц назад был похищен автомобиль обласной организации «Батькивщина», на котором осуществлялось техническое обеспечение херсонского Евромайдана, чуть раньше был сожжен автомобиль руководителя Херсонской областной организации «ВО «Свобода».

Председатель Херсонской областной организации ВО «Батькивщина» Владимир Миколаенко сообщил, что парторганизация будем принимать все возможные меры, направленные на защиту своих активистов и требует от властей срочного выявления виновных и привлечения их к уголовной ответственности.