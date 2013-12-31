В Йемене освобождена из заложников гражданка Украины, похищенная в мае - МИД

25 декабря в Йеменской Республике была освобождена гражданка Украины, которая была похищена и содержалась в заложниках на территории этой страны с мая.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Во время контакта с сотрудниками Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия украинка сообщила, что чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает. Сейчас она находится в кругу своих близких в Йемене.

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С момента захвата украинки Министерством иностранных дел во взаимодействии с другими причастными органами государственной власти Украины был реализован комплекс политико-дипломатических и других мер, направленных на ее освобождение.