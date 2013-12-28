Эксперт: Ассоциация с ЕС пошла бы на пользу украинскому АПК

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа, пишет Gazeta.ua.

"Соглашение в целом является положительным, и хотя оно несет в себе ряд вызовов, но оно придает перспективы", - отметил эксперт.

По его словам, много говорили о том, что присоединение к ВТО было большим риском.

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"Но если посмотреть на результаты агропромышленного комплекса, мы видим, что международная интеграция идет только на пользу АПК", - подчеркнул Лапа.

Он добавил, что в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС некоторые производители попадут по угрозу, однако экспорт большинства видов продукции будет осуществляться без наличия экспортных квот и импортных пошлин.

"В первую очередь под угрозу попадут винодельческая и ликероводочная отрасли, потому что наши производители не смогут использовать такие географические наименования как "Мадера", "Херес", некоторые виды молочной продукции", - объяснил эксперт.

"Однако по большинству видов продукции экспорт, в случае подписания Соглашения, будет осуществляться без наличия экспортных квот и импортных пошлин. В некоторых отраслях рынок откроется полностью", - добавил Лапа.