На Закарпатье на дорогу "Мукачево - Рогатин - Львов" сошла лавина, движение ограничено
15:47, 09 декабря 2013Общество
3455 0
В Закарпатской области на автодороге «Мукачево - Рогатин - Львов» произошел сход лавины
На дорогу сошла лавина / Фото: ГСЧС
Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины с ссылкой на пресс-службу ГАИ Закарпатской области, сход лавины произошел на 153-м километре автодороги государственного значения Н-09 «Мукачево - Рогатин - Львов» (Раховский район).
По теме: Из-за сильнейших снежных бурь в США погибли люди, отменили 2 тысячи авиарейсов
Движение крупнотоннажного и пассажирского транспорта временно ограничено. Проезд легкового транспорта обеспечивается силами Госавтоинспекции в ручном режиме.
ГАИ обращается к водителям с просьбой быть очень внимательными и осторожными в связи со сложными погодными условиями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter