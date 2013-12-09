На Закарпатье на дорогу "Мукачево - Рогатин - Львов" сошла лавина, движение ограничено

15:47, 09 декабря 2013
Общество
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В Закарпатской области на автодороге «Мукачево - Рогатин - Львов» произошел сход лавины

На дорогу сошла лавина / Фото: ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины с ссылкой на пресс-службу ГАИ Закарпатской области, сход лавины произошел на 153-м километре автодороги государственного значения Н-09 «Мукачево - Рогатин - Львов» (Раховский район).

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Движение крупнотоннажного и пассажирского транспорта временно ограничено. Проезд легкового транспорта обеспечивается силами Госавтоинспекции в ручном режиме.

ГАИ обращается к водителям с просьбой быть очень внимательными и осторожными в связи со сложными погодными условиями.

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