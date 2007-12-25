В центре Киева горел жилой дом

В центре Киева пожарные сегодня полтора часа тушили огонь в 5-этажном жилом доме.

Как сообщили УНИАН в пожарно-спасательной службе Киева, сообщения о пожаре в подъезде 5-этажного дома на улице Богдана Хмельницкого, 10, в Шевченковском районе, поступило сегодня в 4.15.

Пожарные автомобили прибыли к дому напротив станции метро „Театральная” уже через несколько минут.

Между последним этажом и крышей горела деревянная лестничная клетка, и огонь уже начал распространяться на машинный отдел лифта и на крышу.

На пятом этаже в квартирах проводились ремонтные работы, и в них людей не было. Однако с нижних этажей жильцов пришлось выводить на некоторое время из помещений.

Тушение пожара осложнялись тем, что в основании большинства строительных конструкций дома было дерево. Так как деревянные ступеньки прогорели и на крышу попасть было трудно, воду пришлось подавать с верхнего этажа.

Через полтора часа пожар был полностью ликвидирован. Последствия от пожара минимальны – сгорела лестничная клетка с этажа на крышу, поплавилось электрооборудование машинного отделения лифта, сообщили в пожарно-спасательной службе.

В настоящий момент официальную причину пожара устанавливают специалисты. По предварительным данным, к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем, что привело к возгоранию мусора возле лестницы.