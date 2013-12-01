Завтра в Украине будет мокрый снег и дождь

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег и дождь, только ночью на юге, а днем на крайнем западе страны без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, днем в Крыму местами 25 м/с. Температура в течение суток - от 4° тепла до 1° мороза; в южной части ночью - от 3° мороза до 2° тепла (на побережье Крыма до 6° тепла), днем - 2-7° тепла.

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По Киевской области облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток - от 4° тепла до 1° мороза.

По городу Киеву облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток - 1-3° тепла.