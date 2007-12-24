Янукович: Богатырева не давала согласия на назначение ее секретарем СНБО

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Раиса БОГАТЫРЕВА не давала согласия на назначение ее секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “мы приняли решение о переходе в оппозицию и это не предусматривает нашего участия в руководстве государством. Мы не можем возглавлять государственные институты, которые будут реализовывать программы, не совпадающие с нашим виденьем перспективы Украины”.

По словам лидера Партии регионов, “это - принципиальный вопрос и, я убежден, что в таком отношении к факту появления указа Президента о назначении Раисы БОГАТЫРЕВОЙ секретарем СНБО (без ее на это согласия) меня поддержат члены Президиума Политсовета на заседании, которое мы проведем завтра”.

“Наша позиция, наши цели и наша стратегия не дают нам политического права принимать какое-либо участие в руководстве государственными институтами и соглашаться на какие-либо должности”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. При этом он добавил, что комментарии отдельных членов Партии регионов являются личным мнением тех, кто их высказывал.