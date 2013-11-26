В 2014 году социальную «Карточку киевлянина» смогут получить все желающие

Наряду с обеспечением карточками льготников началась подготовка к их выдаче всем, у кого есть киевская регистрация. Карточки нового типа уже получили сотрудники столичного КП «Главный информационно-вычислительный центр», который осуществляет техническую поддержку всего проекта. Об этом сообщил директор КП ГИВЦ Валерий Мисань.

– Уже выпущена пробная партия пластиковых карточек, которые в следующем году начнут выдаваться всем горожанам, зарегистрированным в столице. Первыми опробуют их в деле наши сотрудники – на прошлой неделе в рамках зарплатного проекта они получили «Карточки киевлянина». Мы отработаем все механизмы использования, чтобы можно было их усовершенствовать к началу массовой выдачи, – рассказал Валерий Мисань.

Как пояснила юрисконсульт ГИВЦ, координатора проекта «Карточка киевлянина», Александра Корниенко, киевляне, не относящиеся к льготным категориям, смогут бесплатно получить это удостоверение столичного жителя уже в следующем году.

– Для этого понадобятся только заявление и паспорт с киевской регистрацией. А если предприятие захочет обеспечить сотрудников «Карточками киевлянина», то они будут выдаваться централизовано – по месту работы. Параллельно льготники по-прежнему будут получать «Карточки киевлянина» через районные управления труда и соцзащиты, – пояснила Александра Корниенко.

По ее словам, «Карточки киевлянина» для горожан, не относящихся к льготным категориям, имеют ряд особенностей.

– Не льготная, базовая «Карточка киевлянина» может использоваться как проездной в метро – на нее можно положить деньги в кассе или специальных автоматах на станциях метрополитена. Что касается скидок в аптечных сетях и в супермаркетах, то они будут в том же размере, что и для льготников, – сообщила Корниенко.

Напомним, что внедрение в столице «Карточки киевлянина» является составляющей реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича и программы главы государства «Украина для людей».