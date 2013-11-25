Медики предупреждают об опасном вирусе гриппа

Как сообщили в министерстве здравоохранения Венгрии, где эпидемический порог был превышен на прошлой неделе, новый вирус обладает характеристиками сразу нескольких штаммов, которые были распространены в прошлых годах.

«Мы вынуждены констатировать, что проведенная кампания по вакцинации населения оказалась безрезультатной. Прививки не защитили наших граждан, так как новый вирус оказался гораздо мощнее предыдущих», - говорится в сообщении венгерского Минздрава.

Медики соседнего государства акцентируют внимание на том, что ситуация усложнена фактически полным отсутствием симптомов вируса, из-за чего многие пациенты обращаются за врачебной помощью уже на последних стадиях болезни. А последствия переноса нового вируса гриппа «на ногах» могут привести к повреждениям мозга, органов слуха, почкам, а также репродуктивной системы человека.

Для того, чтобы не стать жертвой эпидемии, врачи не рекомендуют посещения многолюдных мест, включая кинотеатры и большие торговые центры. При необходимости нахождения в людном месте необходимо использовать марлевые маски. Кроме того, хорошей профилактикой будет курс витаминов для повышения общего иммунитета.