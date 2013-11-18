В Запорожье убийцу беременной фельдшера отправили в психбольницу строгого режима

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «суд согласился с доводами государственного обвинителя и постановил поместить обвиняемого в специальное лечебное заведение - «Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением» и содержать его в условиях, исключающих его общественно опасное поведение».

В прокуратуре так же уточнили, что в подобных ситуациях суд не уточняет срок отбывания наказания: осужденный является пациентом и срок его пребывания в психиатрической больнице со строгим, усиленным или общим режимом содержания определяется врачами исходя из его состояния. В случае возникновения оснований для перевода в больницу с другим – более мягким режимом содержания, данное решение инициируется медиками и вопрос рассматривается судом дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая 2013 года в Заводском районе Запорожья было совершено нападение на бригаду «Скорой помощи», в результате которого 31-летняя женщина-фельдшер, дорабатывавшая последние дежурства перед уходом в декретный отпуск, получила множественные колото-резанные ранения, от которых скончалась на месте происшествия. Еще 2 члена бригады так же получили ранения ножом и ожоги от кислоты, но выжили. Преступление совершил 51-летний местный житель, состоявший на учете у психиатра.

Назначенная в рамках уголовного производства по ч.1 ст.115, ч.2 ст.15, п.п.1, 13 ч.2 ст.115 УК Украины - (умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) комплексная судмедэкспертиза признала убийцу страдающим хроническим психическим заболеванием и установила, что в период совершения преступления он не мог руководить своими действиями.