Украина увеличила добычу собственного газа на 1,6%

Согласно сообщению, добыча природного газа в октябре 2013 года выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1% - до 1,7 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2013 года увеличила добычу газа к аналогичному периоду 2012 года на 1,4% - до 15,2 млрд кубометров.

Читайте также: Через 5-7 лет добыча газа в Украине возрастет вдвое

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд кубометров.