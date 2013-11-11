Бразилия предлагает Украине СП по реализации космических программ

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов после Шестого совместного заседания Межправительственной украинско - бразильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

“По информации министра, бразильская сторона предложила украинским предприятиям космической отрасли рассмотреть вопрос создания совместных предприятий с бразильскими компаниями с целью повышения эффективности реализации космических программ Бразилии и Украины”, - говорится в сообщении.

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В ходе заседания Украина и Республика Бразилия также наметили практические шаги по дальнейшей реализации стратегически важных проектов в сферах космоса и здравоохранения.

По словам Прасолова, реальным подтверждением стратегического партнерства между Украиной и Бразилией является совместный космический проект «Циклон - 4 - Алкантара».

«Этот проект является чрезвычайно важным не только с коммерческой точки зрения. Успех проекта «Циклон - 4 - Алкантара» станет подтверждением способности Украины и Бразилии реализовывать проекты такого масштаба», - уверен министр.

При этом он сообщил, что стороны договорились изучить новые возможности космического сотрудничества и совместного развития новых проектов.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день уже работает украино-бразильское СП «Алкантара Циклон Спейс» (Alcantara Cyclon Space), которое занимается реализацией международного проекта «Циклон».

Справка УНИАН. Договор между Украиной и Бразилией о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара подписан 21 октября 2003 года. Строительство комплекса в Бразилии началось в сентябре 2010 года, финансирование проекта осуществляется пополам украинской и бразильской сторонами. Общая стоимость проекта оценивается почти в 500 млн долл. Проектом предусмотрено создание космического пускового центра на территории действующего бразильского космодрома Алкантара. Первый пуск ракеты-носителя "Циклон-4" планируется осуществить в 2014 г.

«Циклон-4» является улучшенным вариантом трехступенчатой ракеты-носителя «Циклон-3», предназначенной для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения с космодрома в Алкантаре. Он позволит выводить спутники массой до 5,5 т на круговую орбиту высотой 500 км и массой до 1,8 т – на геопереходную орбиту.