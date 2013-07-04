Украина и Бразилия заинтересованы в сотрудничестве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Антонио Патриотой.

«Обе стороны стремятся наполнить стратегическое партнерство конкретным содержанием путем успешного выполнения уже существующих и новых проектов, прежде всего речь идет о сотрудничестве в высокотехнологических отраслях», - сказал он.

По словам Кожары, Украина и Бразилия положительно оценивают развитие отношений в торгово-экономической сфере.

«Мы считаем, что существует огромная перспектива к расширению этих отношений. Я думаю, что мы на пороге принятия дополнительных стратегических решений», - сказал Кожара.

Он отметил, что Бразилия заинтересована в подготовке кадров в сферах высоких технологий.

«Люди, прошедшие обучение в Украине, сегодня хорошо трудоустраиваются в аэрокосмической отрасли Бразилии», - прибавил он.

В свою очередь Патриота отметил, что правительства Украины и Бразилии совместно участвуют в амбициозных программах, которые связаны с высокими технологиями, в частности речь идет о космических программах. Кроме того, стороны работают в области фармацевтики и военного дела. По его словам, Бразилия считает Украину очень важным торговым партнером.

«Нас очень радует, что недавно был снят запрет на экспорт бразильской свинины в Украину», - сказал министр.

Патриота отметил, что в Бразилии наблюдают за переговорами между Украиной и ЕС, между Украиной и странами Таможенного союза.

«Мы считаем региональное сотрудничество очень важным», - прибавил он.

По словам министра, Бразилия также сотрудничает с Украиной в вопросах взаимной поддержки кандидатур на разные должности в международных организациях, в том числе в Совете безопасности ООН.

Патриота также сообщил о планах открыть почетные консульства Бразилии в Одессе, Донецке и Днепропетровске.