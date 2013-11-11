Официальный курс валют на 12 ноября

18:53, 11 ноября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

НБУ установил курс гривны

На 12 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 11 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1070.5824 (на 11 ноября – 1073.5398)

10 RUR – 2.4472 (на 11 ноября – 2.4558)

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