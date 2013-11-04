Госземагентство хочет отменить плату за регистрацию земельных участков

"Среди ближайших задач, которые ставит перед собой Госземагентство: упорядочение видов и содержания землеустроительной документации, отмена платы за государственную регистрацию земельных участков, замена обязательности разработки проектов по севооборотам на простую декларацию аграриев об их соблюдении", - отметил руководитель ведомства Сергей Тимченко в статье для ZN.UA.

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По его словам, в агентстве "есть руки и головы для подготовки качественных земельных законов". "Впервые в истории земельного агентства мы имеем в центральном аппарате трех кандидатов юридических наук и двух заслуженных юристов", - подчеркнул председатель Госземагентств.

Он отметил также, что за последние два года ведомство запустило электронный кадастр, ликвидировало земельные комиссии, кардинально упростив процесс согласования проектов отвода, ввело ответственность чиновников за нарушение сроков согласования землеустроительной документации.

"Мы отказались от модели дорогого и долгого размежевания земель за бюджетные средства, заменив ее моделью их бесплатного размежевания в силу закона, законодательно разблокировали проведение земельных торгов. Да и много чего по мелочам подправили", - подчеркнул он.