В школе-интернате на Черкащине выявлено нарушений на 1 млн гривен

В Золотоношской санаторной школе-интернате (Черкасская область) специалисты Госфининспекции во время ревизии деятельности учреждения за период с 2008 по 2013 год выявили нарушений более чем на 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госфининспекции в Черкасской области, установлено, что начисление и выплата зарплат в школе-интернате осуществлялись с нарушением законодательства, поэтому отдельные работники незаконно получили свыше 900 тыс. грн.

Кроме того, установлено, что школа проводила начисление и выплату зарплат работникам, должности которых не предусмотрены штатным расписанием. Таким образом, учебное заведение провело расходы в сумме почти 100 тыс. грн на содержание сверхштатных единиц.

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Выявлено в учебном заведении и нецелевое использование средств в сумме свыше 100 тыс. грн. Например, за счет средств, предусмотренных для текущего ремонта оборудования, инвентаря и зданий, покрывались расходы на техническое обслуживание систем газоснабжения.

Материалы ревизии переданы в Управление СБУ в области.