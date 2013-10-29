Миндоходов изъяло более 44 млн контрабандных белорусских сигарет

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято более 44 млн. контрабандных сигарет производства Республики Беларусь ориентировочной стоимостью 27 млн. грн., 7,9 тыс. дал спирта стоимостью 6,4 млн. грн, наличные средства в сумме 10 тысяч долларов США и 4 грузовых автомобиля.

Всего по результатам обысков обнаружено и изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 36 млн. грн.

Базы хранения контрабандных табачных изделий находились в Киевской, Волынской и Закарпатской областях. В свою очередь, контрабандный спирт преступники хранили и реализовывали в Одесской и Ивано-Франковской областях.

Благодаря действиям ГУ Миндоходов в Киевской области, госбюджету удалось избежать потерь на общую сумму в 13,5 млн. грн. (в т.ч. 9,5 млн. грн. – по начислению акцизного налога на табачные изделия).

Представители легального табачного бизнеса Украины поддержали действия Министерства доходов и сборов по усилению борьбы с контрабандой сигарет в Украину и с их нелегальным производством.

- Нелегальный оборот табака причиняет существенный вред производителям табачных изделий, предприятиям торговли, потребителям и проводит к значительным потерям доходов в госбюджет. Мы поддерживаем усилия Миндоходов по борьбе с этим негативным явлением – заявил директор по корпоративным вопросам «Филип Моррис Украина» Роман Хрущ.

Также, в Министерстве доходов и сборов сообщают, что за прошлую неделю подразделениями Министерства были выявлены и изъяты крупные производственные линии для незаконного производства табачных изделий, около 60 млн. контрафактных сигарет, 8 тонн табака.

В частности, в Северодонецке был выявлен факт реализации и хранения местным частным предпринимателем более 220 тысяч контрафактных сигарет на общую сумму в 77 тыс. грн. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.