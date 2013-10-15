В Харьковской области умер участковый, который пострадал от взрыва

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из источников в правоохранительных органах.

Сегодня, 15 октября, в 10.00 в прокуратуре Харьковской области состоится брифинг относительно расследования обстоятельств взрыва в Змиевском районе.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 октября, в поселке Комсомольское Змиевского района Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета травмировались три человека.

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Взрыв неустановленного предмета (предварительно – военного боеприпаса) произошел на пункте приема металлолома.

В результате чрезвычайного происшествия трое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Больше всего пострадал участковый инспектор райотдела милиции 1987 года рождения. Ему оторвало ноги и руку. По предварительной информации, милиционер на момент взрыва не находился при исполнении служебных обязанностей.

Следственным отделом прокуратуры области данные о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.