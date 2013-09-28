На Луганщине сожгли автомобиль одного из активистов «Дорожного контроля»

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, 27 сентября в Краснодонский райотдел милиции обратился с заявлением 40-летний гражданин и сообщил, что во дворе его дома, расположенного в с. Хрящеватое, горит автомобиль.

С места события изъят кузов подожженного автомобиля. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Проводится досудебное расследование.

Как оказалось, автомобиль принадлежит активисту общественной организации «Дорожный контролю. Луганск» (ДКЛ) Николаю Найдину. В интервью корреспонденту УНИАН другой активист организации Андрей Ахматов сообщил, что поджег автомобиля был совершен около 22.30. В это время Найдин уже спал, горящий автомобиль обнаружила его жена.

По словам Ахматова, Найдин в последнее время занимался выявлением нарушений со стороны ГАИ и милиции и фиксацией этих нарушений на видеокамеру. На его камеру были сняты моменты и недавнего резонансного конфликта между водителями такси и сотрудником милиции в Станично-Луганском районе, когда милиция отказывалась принимать заявления от граждан.

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На сожженной машине Найдин был первым на многих резонансных ДТП в Луганске, в том числе и на одном из последних, когда BMW X5 с пьяным «солдатом-мажором» сбила девушку. Последнее очень серьезное противостояние у Найдина было с командиром роты ОГАИ г.Луганска и его заместителем.

Ахматов также напомнил, что 23 апреля этого года была сожжена и его машина. При этом уголовное дело закрыто, поскольку следствие посчитало произошедшее самовозгоранием.