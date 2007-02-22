Парламент создал Государственный реестр избирателей

Верховная Рада создала Государственный реестр избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовал 331 народный депутат из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет правовые и организационные меры ведения Государственного реестра избирателей, который создается с целью государственного учета граждан Украины, которые имеют право голоса.

Распорядителем Государственного реестра определяется Центральная избирательная комиссия, которая уполномочена осуществлять ведение центрального государственного реестра избирателей и контролировать ведение региональных реестров.

Гражданам Украины закон предоставляет право, в частности:

подавать свои персональные данные в соответствующий орган ведения Реестра;

обжаловать в порядке, установленном законом, решение, действия или бездеятельность органов Реестра.

К органам Государственного реестра избирателей принадлежат:

распорядитель Государственного реестра избирателей (Центральная избирательная комиссия);

органы ведения Государственного реестра избирателей (в районе, районные в городе Киеве или Севастополе – соответствующее структурное подразделение районной, районной в городе государственной администрации);

региональные органы администрирования Государственного реестра избирателей (в области, городе Киеве или Севастополе – соответствующее структурное подразделение областной, городской государственной администрации).

Распорядитель Реестра, органы ведения Реестра во взаимодействии с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины при создании и ведении Реестра обеспечивают ее защиту, в частности:

защиту целостности базы данных, его аппаратного и программного обеспечения;

защита от несанкционированного доступа;

незаконного использования и копирования.

Законом предлагается, чтобы ведение Реестра осуществлялось в электронной форме, как банк данных с единой базой данных, которая содержит персональные данные всех избирателей Украины.

Орган ведения Реестра осуществляет ежеквартальное возобновление базы данных Реестра. Возобновление осуществляется на основании сведений, которые предоставляются органу ведения Реестра органами, заведениями, учреждениями, в частности:

руководителем соответствующего районного (городского, районного в городе) органа Министерства внутренних дел Украины;

руководителем соответствующего районного (городского, районного в городе) органа Министерства юстиции Украины;

командиром воинской части (формирования), дислоцированной в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

руководителем соответствующего местного органа Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

Сведения об избирателях предоставляются в соответствующее ведение Реестра за три предыдущих календарных месяца:

до 5 марта каждого года – за декабрь предыдущего года, январь и февраль текущего года;

до 5 июня каждого года – за март, апрель, май текущего года;

до 5 сентября каждого года – за июнь, июль, август текущего года;

до 5 декабря каждого года – за сентябрь, октябрь, ноябрь текущего года.

Финансирование деятельности по созданию и ведению Реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины, а также (в части финансирования деятельности органов местного самоуправления в соответствующих случаях) за счет средств местных бюджетов как финансирование делегированных полномочий.