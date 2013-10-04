Представитель НБУ рассказал, что ожидает украинскую экономику

Результаты роста ВВП в III и IV кварталах 2013 года могут закрепить положительные тенденции в экономике Украины - прогнозирует в интервью агентству «Интерфакс-Украина» Валерий Литвицкий, руководитель группы советников главы Национального банка Украины.

В частности, он отметил, что положительные тенденции наблюдаются с июля-августа текущего года. Отрасли-аутсайдеры - транспорт и строительство - в эти месяцы добавили обороты. Также спад на транспорте замедляется три месяца подряд, а в строительстве - два месяца кряду. Также Литвицкий отметил, что, скорее всего, промышленность уже прошла дно спада, а динамика роста отраслей-лидеров - розничной торговли и сельского хозяйства - измеряется двузначными цифрами.

Позитивное влияние на украинскую экономику оказывает восстановление ведущих стран мира: в сентябре постепенно вступали в силу положительные тренды развития экономики США, Европы, России, Китая и Японии. «Не исключено, что последний месяц третьего квартала в экономике Украины может привести к закреплению восходящих признаков июля-августа», - прогнозирует советник главы НБУ.

По его мнению, монетарную стимулирующую политику Нацбанка и правительства следует осторожно усиливать. «Это позволит сместить акцент со сберегательной на производственную (инвестиционную) и на потребительскую (покупательную) активность субъектов хозяйствования и домашних хозяйств», - подчеркнул Литвицкий.