Ассоциация с ЕС не значит свободного движения рабочей силы - Еврокомиссар

Об этом в интервью 5 каналу заявил Еврокомиссар по вопросам торговли Карел де Гухт.

Он отметил, что Соглашение о свободной торговле – это лишь первый этап к облегчению вопросов работы украинцев в странах Евросоюза.

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Как сказал де Гухт: «В Соглашении о свободной торговле нет норм, которые касались бы возможности украинских граждан работать в Европейском Союзе, более тех, которые мы в настоящее время имеем. Следовательно, для этого нужно отдельное соглашение, где больше уже имеют право голоса страны - члены ЕС, в отличие от Соглашения о свободной торговле. Но когда будет Соглашение о свободной торговле, тогда можно будет продвигаться дальше и приближаться к соглашению о свободном движении рабочей силы».