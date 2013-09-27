Завтра на западе и севере Украины пройдут небольшие дожди

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме юга Крыма и Приазовья, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°, днем 8-13° тепла, в южной части 12-17°.

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В Киеве и области в субботу ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 8-13° тепла, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.

Сегодня температура воды составила в Черном и Азовском морях 14-18°, в районе Феодосии 9°, Одессы 11°; в Днепре возле Киева 12°.