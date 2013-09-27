Синоптики объявили всеукраинский шторм, обещают сильный дождь и ветер
10:24, 27 сентября 2013Общество
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Почти по всей территории страны ожидается сильный ветер и ливни, ночью - заморозки.
Гидрометцентр прогнозирует сильный дождь и ветер / Фото: blogs.sacbee.com
27 сентября в южной и восточной частях территории Украины ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м / с, в горах Крыма - 25-28 м / с.
Ночью в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях - местами сильные дожди, в западных областях местами на почве, а в Карпатах и - в воздухе будут наблюдаться заморозки 0 ... +3 ° С.
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Как сообщал УНИАН, после дождливого сентября Украине обещают прохладный октябрь. В первой половине месяца как сотрудники Укргидрометцентра, так и народные синоптики предсказывают всего несколько солнечных и теплых дней.
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