Украина увеличит закупки газа в Европе до 2 миллиардов кубов

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES), открывшейся 20 сентября в Ялте.

“Правительство привлекло 1 миллиард кубометров более дешевого газа из Европы, и под конец года будет еще один миллиард кубометров”, - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному правительством прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, объем газа, запланированного к поставке от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading, составляет 1,3 млрд кубометров.

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5 сентября т.г. НАК «Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали соглашение о поставках газа в Украину и хранении газа в украинских подземных хранилищах газа.

В феврале 2013 года Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров. На данный момент реверс газа осуществляется через Польшу и Венгрию. Вопрос привлечения возможностей Словакии находится в процессе обсуждения. Также ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией.

По итогам 2012 года немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 56 млн куб. м газа. 2012 год стал первым годом, когда Украина начала импортировать газ с европейского рынка.

В июне премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ российской компании "Газпром". Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.