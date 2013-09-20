Табак станет нелегальным, как и все другие наркотики - эксперт
К концу ХХІ века табак может перестать быть продуктом легальной торговли.
Об этом рассказал заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Константин Красовский, комментируя полный запрет рекламы сигарет, которая начала действовать в Украине год назад, сообщает Украинская Правда.
"Уже в 21 веке свободного оборота табака не будет. Ни в одной стране. Это не быстрый процесс, но это произойдет однозначно. Табак станет нелегальным, как и все другие наркотики. Хотя, конечно, этот процесс займет много времени" , - заявил Константин Красовский.
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Ранее, 10-12 сентября 2013 года, с участием Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен состоялась конференция под названием The Endgame for Tobacco , что можно перевести как "Конец игры для табака".
600 участников конференции из 52 стран приняли Декларацию, в которой объявили , что XXI века будет последним, когда табак будет вредить людям .
Декларация предлагает странам задействовать комплекс стратегий, который сначала позволит уменьшить распространенность употребления табака до 5%, а затем перейти к полной ликвидации всех форм его употребления.
Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен сказала, что если бы научные данные о вреде табака были известны ранее, табак не был бы разрешен для употребления людьми ни в одной стране и эту великую историческую ошибку надо постепенно исправить.
При этом Константин Красовский, комментируя ряд антитабачных законов, которые начали действовать в Украине год назад, провел аналогию с шахматами, в которые играют табачные компании и движение сторонников общественного здоровья.
"Мы в таком положении, когда у нашего противника все меньше возможностей играть. Если раньше их ладьи-крепости, в которых курильщики могли свободно курить, свободно передвигались по своей доске, то теперь они стоят где-то по углам . Если раньше их пачки казались стремительными, благородными лошадьми, то сейчас они постепенно превращаются в ослика, которые сгибаются под тяжестью медицинских предупреждений," - говорит Красовский
"Если раньше их рекламные слоны врывались в наши ряды и все крушили, то теперь эти слоны стоят за ограждением, в углу, а скоро они совсем исчезнут. В их ферзей все меньше маневра, потому что их обложили налогами. Табачная индустрия держится за счет пешек - зависимых курильщиков, которых соблазнили призраками курения, а затем бросили на произвол судьбы. Мы также помним, что в шахматах есть такая фигура, как король. Достаточно слабая фигура, но если она погибает, то это проигрыш. В табачном бизнесе король - это легальность табачной индустрии" , - отметил специалист.
Напомним, по данным Госстата, за январь - август 2013 года производство сигарет в Украине упало на 15,5%, или на 10 миллиардов сигарет.