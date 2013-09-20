Табак станет нелегальным, как и все другие наркотики - эксперт

Об этом рассказал заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Константин Красовский, комментируя полный запрет рекламы сигарет, которая начала действовать в Украине год назад, сообщает Украинская Правда.

"Уже в 21 веке свободного оборота табака не будет. Ни в одной стране. Это не быстрый процесс, но это произойдет однозначно. Табак станет нелегальным, как и все другие наркотики. Хотя, конечно, этот процесс займет много времени" , - заявил Константин Красовский.

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Ранее, 10-12 сентября 2013 года, с участием Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен состоялась конференция под названием The Endgame for Tobacco , что можно перевести как "Конец игры для табака".

600 участников конференции из 52 стран приняли Декларацию, в которой объявили , что XXI века будет последним, когда табак будет вредить людям .

Декларация предлагает странам задействовать комплекс стратегий, который сначала позволит уменьшить распространенность употребления табака до 5%, а затем перейти к полной ликвидации всех форм его употребления.

Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен сказала, что если бы научные данные о вреде табака были известны ранее, табак не был бы разрешен для употребления людьми ни в одной стране и эту великую историческую ошибку надо постепенно исправить.

При этом Константин Красовский, комментируя ряд антитабачных законов, которые начали действовать в Украине год назад, провел аналогию с шахматами, в которые играют табачные компании и движение сторонников общественного здоровья.

"Мы в таком положении, когда у нашего противника все меньше возможностей играть. Если раньше их ладьи-крепости, в которых курильщики могли свободно курить, свободно передвигались по своей доске, то теперь они стоят где-то по углам . Если раньше их пачки казались стремительными, благородными лошадьми, то сейчас они постепенно превращаются в ослика, которые сгибаются под тяжестью медицинских предупреждений," - говорит Красовский

"Если раньше их рекламные слоны врывались в наши ряды и все крушили, то теперь эти слоны стоят за ограждением, в углу, а скоро они совсем исчезнут. В их ферзей все меньше маневра, потому что их обложили налогами. Табачная индустрия держится за счет пешек - зависимых курильщиков, которых соблазнили призраками курения, а затем бросили на произвол судьбы. Мы также помним, что в шахматах есть такая фигура, как король. Достаточно слабая фигура, но если она погибает, то это проигрыш. В табачном бизнесе король - это легальность табачной индустрии" , - отметил специалист.

Напомним, по данным Госстата, за январь - август 2013 года производство сигарет в Украине упало на 15,5%, или на 10 миллиардов сигарет.