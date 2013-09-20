В субботу в Украине будет облачно и небольшой дождь

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра по Украине облачно с прояснениями. Временами дожди, только в южной части, а днем и в большинстве восточных областей без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-11°, на побережье Крыма - до 15°, в западных областях - 3-8° тепла; днем - 11-16°, на юге - 18-20°; на высокогорье Карпат ночью - 1-3° тепла, днем - 5-10°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-11°, днем - 11-16°.

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По Киеву облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-10°, днем - 12-14°.

20 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 16-20°, в районе Одессы - 14°; в Днепре возле Киева - 16°.