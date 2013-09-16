Начало бабьего лета в Украине обещают через неделю

По словам заместителя начальника Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко все это время следует ожидать дождей - просвет будет, но всего на один день, сообщают «Вести».

"17 сентября по всей стране, кроме западных областей, будет сухо и тепло - +19–21°С, а на юге - до +24°С. На западе в этот день возможны грозы». Но уже 18 сентября во всех областях снова начнутся дожди - придет новый атмосферный фронт с запада. В этот день похолодает: температура воздуха в центре, на севере и западе составит +15-17°С, на востоке и юге - +21–22°С", - рассказал синоптик.

Потом же наступит бабье лето: «Это будет 24–26 сентября. В эти дни закончатся дожди и будет солнечно, температура повысится до +22°С. Да, раньше бабье лето могло длиться неделю, а теперь появилась тенденция к сокращению этих периодов», - сообщил Прокопенко.

Как отмечает издание, с официальными синоптиками почти соглашаются народные. «По моему прогнозу, дожди продлятся до 17 сентября, а потом будет перерыв на 10 дней. В это время по всей стране будет сухо, солнечно и тепло, а температура воздуха будет +14-17°С. С 27 сентября снова начнутся дожди, которые затянутся аж до десятых чисел октября, при этом похолодает до +11-12°С», - говорит народный синоптик из Луганска Леонид Горбань.

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Напомним, в конце прошлой недели в Украине прошли сильные дожди. Больше всего досталось Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областям. Лидером, по данным Гидрометцентра, стал Кировоград, где выпало 80 мм осадков - больше месячной нормы. Но страшнее всего стихия была в Одесской области — там прорвало дамбу, два человека погибли.