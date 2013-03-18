В Запорожье «коричневый дождь» объясняют циклоном из Сахары

Об этом сообщает управление по вопросам прессы и информации облгосадминистрации со ссылкой на слова главного санитарного врача области Анатолия Севальнева на аппаратном совещании в Запорожской ОГА, которое состоялось сегодня, 18 марта.

«Дождь, действительно, шел с песком, который, скорее всего, был принесен к нам из Сахары циклоном. В ночь на 15 марта была аномально высокая температура, а в пятницу (15 марта – УНИАН) при охлаждении шли осадки, вместе с которыми на землю выпадали песчинки из Африки», - сказал А. Севальнев.

В официальном сообщении Запорожской ОГА также подтверждается информация, ранее озвученная областным управлением ГСЧС, что никаких отклонений в состоянии окружающей среды в связи с необычными осадками на территории Запорожского региона не зафиксировано.

«Коричневый дождь, который прошел в Запорожье 15 марта, не представляет угрозы для населения. В результате проверок, проведенных государственной санитарно-эпидемиологической службой Запорожской области, не выявлено никаких загрязнений окружающей среды», - говорится в сообщении ОГА.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 марта в Запорожской области, а также в Никополе, Днепропетровске и Севастополе прошел дождь необычного цвета.

Попавшие под него люди отмечали, что капли имеют странный буро-коричневый цвет, что четко видно на одежде и автомобилях. «Странный дождь» стал поводом для появления слухов о якобы произошедшей экологической катастрофе.