Миндоходов готово отказаться от введения налога с оборота

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Что касается налога с оборота, то я считаю, что налог с оборота не тот путь, по которому мы должны идти. Как идея – мы обсуждаем ее. Однако ее по-разному оценивают – одни отрасли поддерживают, а другие – нет», - сказал Клименко.

При этом он еще раз напомнил, что все нововведения Миндоходов будет проводить исключительно после консультаций с инвестиционным советом, созданным при министерстве весной текущего года.

"Все наши нововведения будут проходить через инвестсовет, потому что предлагаемые изменения мы можем выносить только после обсуждения в бизнесе", - сказал Клименко.

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Как сообщал УНИАН, 23 июля Министерство доходов и сборов Украины предложило снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость до 9% с 20% с одновременным упразднением большинства льгот по уплате этого налога, а также ввести налог с оборота (базы налогообложения) на уровне 1-2%. Цель инициативы – снижение налоговой нагрузки на добавленную стоимость посредством снижения базовой ставки налога с одновременным внедрением компенсаторных механизмов в виде дополнительной ставки налога с базы налогообложения (налога с оборота); приближение правил определения доходов и затрат сообразно правилам начисления налоговых обязательств и налогового кредита по НДС; сокращение количества льгот по НДС; унификация первичных документов бухгалтерского учета с документами налогового учета; создание условий для упрощенной формы и порядка заполнения налоговой отчетности по НДС.

При этом в июле министр заявил, что законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость до 9% с 20% является предметом дискуссии и представляет собой модель администрирования налогов, которая может быть изменена в зависимости от предложения бизнеса и не будет внесена на рассмотрение Кабинета министров и парламента без глубоких выводов экспертов.