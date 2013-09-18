Завтра по всей Украине пройдут дожди

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Временами дождь, ночью в большинстве центральных, а днем в Харьковской и Сумской областях местами сильный дождь», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит 8-13°, на побережье Крыма до 17°, в западных областях 4-9°; днем 13-18°, в южной части 17-22°. На высокогорье Карпат дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 1-3° тепла, днем 4-9°.

В Киеве и Киевской области облачно, временами дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 8-13°, днем 13-18°; в Киеве ночью 10-12°, днем 14-16°.

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Сегодня, 18 сентября, температура воды составила в Черном и Азовском морях 19-21°, в районе Одессы 12°, Ялты 17°; в Днепре возле Киева - 16°.