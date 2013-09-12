Экипаж «Etel» заявляет о многотысячной задолженности по зарплате судовладельцем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе на пресс-конференции сообщили моряки судна.

В пресс-конференции участвовали, вернувшиеся в Украину из Ливии моторист-сварщик Владимир Нуднеко, третий механик Владимир Жорин, четвертый механик Евгений Волошин и системный механик Федор Губич.

С журналистами также общались члены предыдущего экипажа названного судна, у которых аналогичная проблема – не выплаченная судовладельцем зарплата. Это – электромеханик Сергей Фомивка, четвертый механик Сергей Чипиженко и моторист-сварщик Сергей Кадыков.

«За 43 дня плена бандиты несколько раз обстреливали судно, и мы вынуждены были находиться в закрытой надстройке. Все началось с того, что приехало местное телевидение и начало снимать непонятный репортаж. Подходили, спрашивали как мы себя чувствуем… Среди ночи нам сообщили, что капитан всех собирает в столовой, и мы тогда узнали о захвате судна. Несколько моряков местные вооруженные люди задержали, чтобы помешать отплытию судна. Физического урона при этом не нанесли. Подъехали местные власти – сообщили, что судно никуда не уйдет. И их сразу отпустили. Основная агрессия была в первые дни», - рассказали моряки.

По словам Жорина, морякам не выплачена зарплата за различные временные периоды (в зависимости от продолжительности контракта).

«Хоть физически никто не пострадал, но морально пострадали все. Задолженность - за разные сроки, некоторым – с октября. Ситуация плачевная», - сказал Жорин.

Выяснилось, что имеется задолженность также перед членами экипажей «Aviva» и «Zoy», которые вместе с родственниками моряков «Etel» уже обратились с соответствующим заявлением в прокуратуру.

По словам Кадыкова, он сошел с судна еще в феврале, но до сих пор не получил заработанные деньги за 4-месячный контракт (1,1 тыс. долл в месяц).

«Мне предложили пойти на «Zoy». Мол, оплатят, когда сяду на это судно. Я попросил сначала, чтобы оплатили долг, а потом буду решать, работать ли мне дальше на этого судовладельца. Но мне ответили, если не пойду на «Zoy», то мне могут вовсе ничего не оплатить», - рассказал Кадыков.

Участники пресс-конференции (жители Херсона, Измаила, Полтавы, Одессы) не смогли точно назвать общую сумму долга судовладельца.

По их подсчетам, приблизительно это более 200 тыс. долл. На каждом судне - экипажи по 16-19 человек, объем среднемесячной зарплаты одного парохода 45-47 тыс. долл.

По словам Губича, предыдущий системный механик «Etel», которого он сменил в январе, до сих пор не получил зарплату. Он добавил, что один матрос и старший помощник вернулись из Ливии за свой счет. У матроса за долги кредиторы отбирают его личный автомобиль.

«У всех кредиты, финансовые проблемы», - подытожил Губич.

Как сообщал УНИАН, в порту Бенгази 17 июля вооруженные граждане Ливии захватили судно «Этель», экипаж которого состоял из 19 граждан Украины. Судно прибыло в Ливию под флагом Сент-Киттс и Невис. Ливийцы требовали вернуть им 600 автомобилей, за которые якобы украинские партнеры взяли деньги, но груз не доставили.

29 августа вооруженная охрана покинула судно «Этель».

В 2012 году посредники-иорданцы приобрели более 600 машин KIA и Hyundai в Гонконге, и продали их украинской фирме. В то же время те же машины были проданы ливийцам. Автомобили были доставлены на территорию Украины. Потерпевшая сторона в ответ захватила судно «Этель», требуя от Украины вернуть деньги или автомобили.

6 сентября 2013 года авиарейсом по маршруту Ларнака-Киев на родину вернулись 13 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна «Etel».