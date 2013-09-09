Мужчина на мариупольском пляже долго смотрел в море, после чего застрелился
На пляже в Мариуполе (Донецкая обл.) мужчина 7 сентября застрелился сам. Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.
Согласно сообщению, 7 сентября правоохранителям поступило сообщение о том, что в черте пляжа обнаружен труп мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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Правоохранители выяснили, что у мужчины огнестрельное ранение головы, с места происшествия было изъято оружие и направлено на экспертизу. Через несколько часов удалось установить личность потерпевшего и связаться с его родственниками. Также в процессе работы были установлены свидетели случившегося. По их словам, мужчина долго смотрел вдаль на море, после чего достал пистолет и выстрелил себе в висок.
Сначала по данному факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Однако, учитывая полученную информацию, правовая оценка будет изменена, поскольку речь идет о самоубийстве, а не уголовном правонарушении, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, тело мужчины обнаружили вечером 7 сентября в прибережной зоне на камнях сотрудники охраны порта.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на теле имеются следы насильственной смерти: сквозное пулевое ранение височной области.