Мужчина на мариупольском пляже долго смотрел в море, после чего застрелился

Согласно сообщению, 7 сентября правоохранителям поступило сообщение о том, что в черте пляжа обнаружен труп мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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Правоохранители выяснили, что у мужчины огнестрельное ранение головы, с места происшествия было изъято оружие и направлено на экспертизу. Через несколько часов удалось установить личность потерпевшего и связаться с его родственниками. Также в процессе работы были установлены свидетели случившегося. По их словам, мужчина долго смотрел вдаль на море, после чего достал пистолет и выстрелил себе в висок.

Сначала по данному факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Однако, учитывая полученную информацию, правовая оценка будет изменена, поскольку речь идет о самоубийстве, а не уголовном правонарушении, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, тело мужчины обнаружили вечером 7 сентября в прибережной зоне на камнях сотрудники охраны порта.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на теле имеются следы насильственной смерти: сквозное пулевое ранение височной области.