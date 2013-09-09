Колесниченко предложил определить внешнюю политику Украины на комиссии

Об этом говорится в сообщении депутата, переданном УНИАН.

«Как народный депутат Украины 20 августа этого года я зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в законодательство Украины» (относительно внешнеполитического курса Украины) №3103, которым отменяются положения Законов Украины «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины», устанавливающие единственной и исключительной внешнеполитической целью Украины получение членства в Европейском Союзе. Твердо уверен, что вопрос внешнеполитического курса Украины должен решать исключительно украинский народ, поскольку любая интеграция тянет за собой потерю государственного суверенитета страны»,- сообщил депутат.

Политик заявил, что законопроект в нынешнем виде должен быть отозван. «Также необходимо доработать механизм реализации законопроекта для предупреждения возможных попыток узурпации власти в будущем. Поэтому, вероятно, необходимо отозвать законопроект для его существенной доработки — чтобы он давал не аморфные намеки, а предлагал ясные, понятные и однозначные перспективы»,- говорится в сообщении.

Также Колесниченко заявил о необходимости создания конституционно-правовой комиссии для реформированию всего массива нормативно-правовых актов по определению вектора внешнеполитической интеграции Украины.

«Парламентарии и ведущие ученные Национальной юридической Академии им. Я. Мудрого, Национального университета им. Т.Г. Шевченко, Одесской Национальной Юридической Академии, Национального университета «Киево-Могилянская Академия» и других вузов также заявили о необходимости усовершенствования норм законопроекта и уже предложили внести системные изменения в законодательство, регулирующее эту сферу. С этой целью в ближайшее время будет создана конституционно-правовая комиссия по комплексному реформированию всего массива нормативно-правовых актов касающихся определения вектора внешнеполитической интеграции Украины. В Комиссию войдут ведущие украинские ученные, имеющие собственное мнение, депутаты, общественные деятели и правоведы», - отметил депутат.