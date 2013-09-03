В прикарпатском селе вместо школьной линейки устроили забастовку (видео)

Родители держат детей дома, уверяя - только так могут уберечь их здоровье. По их словам, в классах холодно, темно и сыро.

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"Только пошел в 1-й класс, болел и болел. Дало осложнение на уши. Он у меня не слышит. Дали инвалидность во 2-м классе", - жалуется мать школьника Светлана Волочий, сообщает ТСН.

Мать двух школьниц Оксана Шудрава рассказала, что старшая дочь заработала в школе хронический пиелонефрит. У младшей - также воспалительные процессы дыхательных путей.

Раковецкая восьмилетка, в которой учатся 203 школьника, разбросанная в семи зданиях. Начальные классы и группа продленного дня - в сельсовете. Спортзал - в старой, столетней школе, которая не работает. Физкультура у детей бывает только когда на улице тепло. Остальные классы учатся в бывшей резиденции священника, рядом - кладбище.

Родители возмущены, потому что этого первого сентября чиновники обещали им новоселье в новую школу, где два года назад заложили ее краеугольный камень. Фундамент - это все, что есть вместо новой школы. На этот раз на встрече с жителями чиновники были уже не столь красноречивы. Ничего конкретного так и не сказали. Мол, на новую школу нужно почти 22 млн. грн.

"Поверьте, будет поставлен вопрос повторно перед Кабмином о выделении средств на строительство вашей школы" , - уверяет председатель Богородчанской райгосадминистрации Богдан Нагорный .

Между тем директор школы уверяет, что до первого сентября старое здание починили: подремонтировали отопление, наиболее опасные помещения закрыли. Однако родители убеждены - это вранье. Поэтому жители Раковца собираются не пускать детей в школу, пока не увидят в селе строителей.