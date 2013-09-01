Сегодня отмечают День знаний

Виктор Янукович поздравил учеников, студентов и педагогов по случаю праздника, сообщил официальный сайт президента.

"В современном мире качественное образование - это залог успешности и реализуемости. Именно поэтому повышение ее доступности и конкурентоспособности является сегодня безусловным приоритетом государственной политики", - подчеркнул Янукович.

Также он пожелал всем педагогам крепкого здоровья, счастья, настойчивости и вдохновения.

В большинстве школ уже прошли праздники Первого звонка.

Завтра обучения в школах начнут более 4 миллионов учеников, из них - около 450 тысяч первоклассников, что на 17 тысяч больше, чем в прошлом году.

Напомним, в этом году проведение торжественной части начала учебного года пришлось на воскресенье.