Вьетнамцы, россияне и украинцы - основные иностранные покупатели квартир в Праге

11:38, 31 августа 2013
Общество
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Четыре года назад Чехия отменила все ограничения для иностранцев, которые заинтересованы в приобретении недвижимости в стране.

/ Фото: private-prague-guide.com

По данным газеты Právo, третью часть новых квартир теперь в Праге приобретают иностранцы. Стремительно растет количество вьетнамцев, приобретающих столичную недвижимость, сообщает Чешское Радио.

Наряду со словаками, вьетнамцы теперь стали основными иностранными покупателями. За ними следуют россияне, украинцы и голландцы. На рынке наблюдаются сильные региональные особенности.

В Карловых Варах и в Марианске-Лазне риэлторы постоянно работают с русскими, в Остраве 5% недвижимости покупают поляки и словаки.

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