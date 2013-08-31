Вьетнамцы, россияне и украинцы - основные иностранные покупатели квартир в Праге

По данным газеты Právo, третью часть новых квартир теперь в Праге приобретают иностранцы. Стремительно растет количество вьетнамцев, приобретающих столичную недвижимость, сообщает Чешское Радио.

Наряду со словаками, вьетнамцы теперь стали основными иностранными покупателями. За ними следуют россияне, украинцы и голландцы. На рынке наблюдаются сильные региональные особенности.

В Карловых Варах и в Марианске-Лазне риэлторы постоянно работают с русскими, в Остраве 5% недвижимости покупают поляки и словаки.