Украина планирует экспортировать мясо и "кондитерку" в Южную Корею

Также Украина уже готовится начать на корейский рынок экспорт мяса, сообщает РБК-Украина по материалам встречи министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка с президентом ассоциации межпарламентских связей с Украиной Национальной Ассамблеи Республики Корея Чо Джонг Сок.

"Для нас важно, чтобы 10-15% сельхозпродукции и продуктов питания, которые импортирует Корея, были украинскими. Так, уже в прошлом году Украина успешно начала экспорт овощей в Корею. Однако у нас есть высокий потенциал также и по другим позициям. В частности, Украина уже в ближайшее время планирует войти в число основных поставщиков зерна в Корею", - отметил Присяжнюк.

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Министр подчеркнул, что качество украинского зерна уже признано рядом стран региона, в частности, Китаем, Японией, Бангладеш. Поэтому открытию корейского рынка самое время.

В свою очередь, корейская сторона подтвердила заинтересованность в закупке украинского зерна и мяса. Так, сейчас в Украине уже завершается сертификация соответствующих украинских предприятий.

"Однако мы рассматриваем не только рынок зерна и мяса. Украина может расширить присутствие и другой отечественной сельхозпродукции в Корее, например, подсолнечного масла и кондитерки", - добавил Присяжнюк.