Украина может занять второе место в мире по экспорту зерна

В частности, органы власти должны активизировать свою работу для продвижения отечественной сельхозпродукции за рубеж. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Экспортные амбиции Украины - это, ни много, ни мало, второе место на мировом рынке зерна после США и 10% от общего объема мировой торговли зерном. Эти задачи требуют активной роли государства в формировании правил игры на всей маркетинговой цепи продвижения продукции от производителя к потребителю, в том числе и на экспорт", - подчеркнул министр.

Николай Присяжнюк также отметил, что экспорт зерна в этом году станет крупнейшим в истории.

"Возможности экспорта зерна составят до 28 млн тонн. И такой объем является крупнейшим в истории нашего государства. Напомню, в прошлом году экспорт составил 23 млн т, а самый высокий объем экспорта - в 2011/2012 маркетинговом году - 24,5 млн т", - напомнил министр.

Николай Присяжнюк также сообщил, что на сегодняшний день уже экспортированы 2,3 миллиона тонн зерна. А в портовых терминалах и на судах находятся 1,7 млн т.