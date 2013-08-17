На Закарпатье женщину убило колесом, оторвавшимся от фуры

В Тячевском районе Закарпатской области от удара колеса, отлетевшего от грузовика во время движения, убило 36-летнюю женщину, которая стояла на обочине дороги.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Закарпатской области, правоохранители устанавливают все обстоятельства несчастного случая, проводятся экспертизы, от выводов которых будет зависеть степень вины водителя и окончательная квалификация дела.