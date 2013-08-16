Белорусы заявляют о задержании Мельника, украинские пограничники опровергают информацию

Государственная пограничная служба Украины опровергает информацию отдельных СМИ о задержании в Беларуси и о передаче украинской стороне бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника.

“Эта информация не отвечает действительности. Мы связывались с белорусскими коллегами, и они ее опровергли”, - сообщили УНИАН в пресс-службе ГПСУ. По данным ведомства, по информации белорусских коллег, в пресс-службу Пинского пограничного отряда (Беларусь) обращались украинские журналисты, которые неправильно поняли полученную информацию.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Тиждень.ua, Петра Мельника задержали на белорусском пропускном пункте "Верхний Теребежов" и передали пограничной службе Украины.

Об этом изданию сообщил помощник начальника Пинского пограничного отряда Республики Беларусь по работе со СМИ Михаил Бут-Гусаим. «И был задержан и привлечен к административной за нарушение правил пребывания на территории Республики Беларусь без соответствующих документов, а именно - паспорта. И был передан ГНС Украины», - сообщил он. Более подробную информацию он пообещал сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, Петра Мельник задержали 27 июля во время получения взятки в общей сумме 120 тыс. грн. 9 августа Петр Мельник сбежал из-под домашнего ареста, избавившись электронного браслета. СМИ предполагали, что Мельник может отправиться в Беларусь, Россию или Приднестровья. 13 августа он был объявлен в межгосударственный розыск, а 14 августа - в международный.