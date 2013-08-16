ОФицер украл 36 танковых приборов ночного видения
00:54, 16 августа 2013Общество
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В суд направлен обвинительный акт в отношении офицера, который украл 36 танковых приборов ночного виденья общей стоимостью свыше 1,3 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, досудебным следствием установлено, что командир роты одной из воинских частей Черниговской области похитил 36 приборов ночного виденья ТВН-5 с танков Т-64БМ «Булат».
Все похищенные приборы изъяты. Обвиняемому избрана мера пресечения – домашний арест.
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