ОФицер украл 36 танковых приборов ночного видения

В суд направлен обвинительный акт в отношении офицера, который украл 36 танковых приборов ночного виденья общей стоимостью свыше 1,3 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, досудебным следствием установлено, что командир роты одной из воинских частей Черниговской области похитил 36 приборов ночного виденья ТВН-5 с танков Т-64БМ «Булат». Все похищенные приборы изъяты. Обвиняемому избрана мера пресечения – домашний арест.

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