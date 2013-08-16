Высший спецсуд отменил оправдательный приговор насильникам и убийцам 13-летней девочки

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

«Сегодня, 15 августа, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры области на решение Апелляционного суда Житомирской области, которым вынесен оправдательный приговор четырем лицам, обвиняемым в совершении преступлений по ч. 4 ст. 152 (изнасилование), п.п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь это дело направленно на новое судебное рассмотрение», - сказала Гоша.

Она напомнила, что в апреле Апелляционный суд Житомирской области оправдал этих четырех лиц и освободил их из-под стражи прямо в зале суда.

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Прокуратура области не согласилась с решением суда, и подала кассационную жалобу.

Как сообщал УНИАН, по данным УМВД Украины в Житомирской области, 2 декабря 2005 года в Малинском районе 13-летняя девочка, как обычно, шла пешком из школы домой. Возле автостанции школьницу затолкали в автомобиль четверо нетрезвых мужчин, вывезли ее в лесополосу, где изнасиловали и убили.

Исчезнувшего ребенка долго искали. Останки тела девочки нашла собака. Вскоре были задержаны четверо подозреваемых, и началось следствие. Потом уголовное дело на протяжении двух лет слушалось в апелляционном суде Житомирской области на 42-х заседаниях. На обвиняемых работали пять адвокатов, но преступники были приговорены к длительным срокам заключения. Однако общественность и родители погибшего ребенка требовали для насильников пожизненного заключения. Апелляционный суд Житомирской области 5 апреля 2013 года оправдал всех четырех убийц, и отпустил их из-под стражи в зале суда.