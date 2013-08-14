В Николаеве у мужчины после "общения" с майором милиции разорвалась селезенка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Николаева, задержанный - майор милиции.

По теме: В Донецкой области милиционер совершил смертельное ДТП и скрылся

«Сейчас работник милиции задержан и находится в изоляторе временного содержания НГУ УМВД Украины в Николаевской области. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступлений - причинение умышленного тяжкого телесного повреждения и превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Кроме этого, решается вопрос об избрании меры пресечения, - отмечает заместитель прокурора г. Николаева Юрий Табула.

Милиционеру инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 121, ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Центрального района Николаева начала расследование обстоятельств получения телесных повреждений 39-летним местным жителем в Центральном райотделе милиции.

По заключению врачей, у мужчины тупая травма живота и разрыв селезенки.

3 августа из Центрального районного отделения милиции Николаева в больницу доставили мужчину, задержанного по подозрению в краже.

39-летнего местного жителя задержали за попытку сбыть несколько мобильных телефонов и золотую цепочку, которые были похищены в одной из больниц Николаева.

Как сообщают правоохранительные органы, мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконные операции с наркотиками и находится на соответствующем учете, как человек, который в течение длительного времени употребляет наркотики.