Украина и Польша договорились доставлять каспийскую нефть на Балтийское море

Президенты Украины и Польши считают, что достройка нефтепровода «Одесса-Броды-Гданьск» будет завершена не позже 2011 года.

Полное завершение строительства нефтепровода «Одесса-Броды-Гданьск» для поставки каспийской нефти странам Евросоюза реально в 2010-2011 годах.

Такой прогноз высказал Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ, отвечая на вопрос УНИАН, после завершения презентации одноименного проекта строительства в портовом городе Южное.

Л.КАЧИНСКИЙ отметил, что шестилетнюю задержку с достройкой польского участка трубопровода «связывает со сменой политических сил, которые пришли к власти в Польше в 2001 году».

Теперешняя смена власти, отметил он, имеет совсем иной характер, поскольку ее руководители принадлежат к той политической группе, которая вышла из польской «Солидарности», так же, как и чиновники, которые до сих пор руководили Польшей.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что есть достаточно оснований считать завершающим годом достройки нефтепровода 2009. Для координации усилий по ускорению темпов сооружения нефтепровода Президент на глазах журналистов подписал указ о проведении в мае следующего года Международного энергетического саммита в Киеве.

В результате модернизации терминала «Южный», на которую планируется тратить 22 млн. дол., и координацию усилий партнеров по строительству нефтепровода, предусматривается нарастить объемы перемещения каспийского нефтесырья в страны ЕС с 14 до 25 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, Президенты Украины и Польши В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСКИЙ выразили удовлетворение итогами встреч в Киеве и Южном, о чем оба заявили на встрече с журналистами.

Как отметил, в частности, Л.КАЧИНСКИЙ, работы для подготовки завершающего периода строительства «идут значительно более быстрыми темпами, чем я себе представлял. После возвращения в Варшаву будут проведены консультации с новым правительством Польши относительно активизации усилий по строительству совместного нефтепровода».